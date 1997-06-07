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Менщиков Василий Викторович
Менщиков Василий Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.1987
Пол
Мужской
Отец
Менщиков Виктор Михайлович
1960 г.р.
Мать
Менщикова (Пудова) Татьяна Николаевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1987
Отец:
Менщиков Виктор Михайлович
Мать:
Менщикова Татьяна Николаевна
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