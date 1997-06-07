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Менщиков Василий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1987

Отец: Менщиков Виктор Михайлович

Мать: Менщикова Татьяна Николаевна

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