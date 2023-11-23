Яковлевский Пётр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.06.1839
Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок в с. Федорково Пошехонского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яковлевский Вениамин Петров
Мать ребёнка: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова
Смерть
Неизвестно