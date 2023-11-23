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Яковлевский Пётр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1839

Отец: Яковлевский Павел Яковлев

Мать: Яковлевская Анна Тихонова

Яковлевский Петр Павлович (1839 — ?) Родился 4 июня 1839 года в семье дьячка села Федоркова Пошехонского уезда Павла Яковлевского. Обучался в Пошехонском уездном училище. Служил дьячком в том же селе.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок в с. Федорково Пошехонского уезда Ярославской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Яковлевский Фёдор Петров

Мать ребёнка: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яковлевский Вениамин Петров

Мать ребёнка: Яковлевская (Никольская) Александра Орестова

Смерть
Неизвестно

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