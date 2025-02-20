Макаров Алексей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Макаров Алексей Иванович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Иван МакаровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Макарович

Мать: не указана

Восприемник
Неизвестно

Анастасия Федоровна Лебедева

Место жительства
Неизвестно
деревня Марьино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Восприемник
09.11.1895 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Екатерина Федоровна Лебедева

Восприемник
05.11.1898 ст.

Александра Федоровна Лебедева

Восприемник
11.09.1900 ст.

Иван Федорович Лебедев

Восприемник
21.06.1902 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Петр Федорович Лебедев

Восприемник
27.05.1904 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Феодор Федорович Лебедев

Восприемник
22.02.1906 ст.

Антонина Федоровна Лебедева

Смерть
Неизвестно

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