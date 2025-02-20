Макаров Алексей Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Макарович
Мать: не указана
Восприемник
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Марьино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Восприемник
09.11.1895 ст.
Восприемник
05.11.1898 ст.
Восприемник
11.09.1900 ст.
Восприемник
21.06.1902 ст.
Восприемник
27.05.1904 ст.
Восприемник
22.02.1906 ст.
Смерть
Неизвестно