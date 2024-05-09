Поращенко Андрей Ильич
Место рождения
Дата рождения16.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поращенко Анна Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поращенко Вера Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
18.10.1999
Дочь: Поращенко Полина Андреевна
Мать ребёнка: Татьяна Александровна