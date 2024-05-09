Поращенко Андрей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоращенко Андрей Ильич

Поращенко Андрей Ильич

avatar

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

16.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1976

Отец: Паращенко Илья Андреевич

Мать: Шаплыко Тамара Николаевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поращенко Анна Андреевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поращенко Вера Андреевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
18.10.1999

Дочь: Поращенко Полина Андреевна

Мать ребёнка: Татьяна Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.