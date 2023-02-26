(Мадекина) Мария Петрова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Мадекин Пётр Иванов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1911
Сын: Антоний Александров
Отец ребёнка: Александр Андреев
Бракосочетание
21.?.1911
Муж: Александр Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1913
Дочь: Фёкла Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Рождение ребёнка
13.07.1916
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Андреев
Смерть
Неизвестно