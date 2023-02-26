(Мадекина) Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мадекина) Мария Петрова

(Мадекина) Мария Петрова

avatar

Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Мадекин Пётр Иванов

Мать: Мадекина Матрона Игнатова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1911

Сын: Антоний Александров

Отец ребёнка: Александр Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.?.1911

Муж: Александр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.08.1913

Дочь: Фёкла Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1916

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Андреев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close