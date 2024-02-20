Созанова (Туганова) Хоже
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Созанов Сослан-Бек
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Созанова) Ханифа
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Созанов Дзанатхан
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Созанов Аслан-Бек
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Созанов) Салимат
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Созанов Мурза-Бек
Отец ребёнка: Созанов Кази-Магомет Карашеевич