Целюнова (Янина) Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Янина) Вера Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1938

Дата смерти

16.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938

Отец: Янин Тимофей Иванович

Мать: Янина Домна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Целюнов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович

Смерть
16.10.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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