Целюнова (Янина) Вера Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1938
Дата смерти16.10.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1938
Отец: Янин Тимофей Иванович
Мать: Янина Домна Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1963
Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Целюнов Алексей Иванович
Смерть
16.10.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область