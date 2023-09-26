Загороднова Ефросинья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Настасья Фёдоровна
Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Загороднов Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулина Фёдоровна
Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович
Рождение ребёнка
08.10.1855
Сын: Загороднов Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович
Работа или профессия
Неизвестно