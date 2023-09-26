Загороднова Ефросинья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова Ефросинья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Настасья Фёдоровна

Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Загороднов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулина Фёдоровна

Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.10.1855

Сын: Загороднов Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Загороднов Фёдор Нилович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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