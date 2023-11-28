Константинова Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2015

Дочь: Константинова Виктория Рустамовна

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Рождение ребёнка
01.06.2018

Дочь: Константинова Анастасия Рустамовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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