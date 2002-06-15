Даудов Магомедзагир Абдулгапарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даудов Магомедзагир Абдулгапарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1951

Дата смерти

15.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1951

Отец: Даудов Абдулгапар Даудович

Мать: Абдулмуъминова Загидат Абакаровна

Рождение ребёнка
12.11.1980

Дочь: Даудова Разият Магомедзагировна

Мать ребёнка: Муртузалиева Издаг Муртузалиевна

Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Даудов Абдулгапар Магомедзагирович

Мать ребёнка: Муртузалиева Издаг Муртузалиевна

Смерть
15.06.2002

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