Даудов Магомедзагир Абдулгапарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1951
Дата смерти15.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1951
Рождение ребёнка
12.11.1980
Дочь: Даудова Разият Магомедзагировна
Мать ребёнка: Муртузалиева Издаг Муртузалиевна
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Даудов Абдулгапар Магомедзагирович
Мать ребёнка: Муртузалиева Издаг Муртузалиевна
Смерть
15.06.2002