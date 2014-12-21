Пегова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1929
Дата смерти21.12.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1949
Сын: Пегов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1953
Дочь: Платонова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1954
Сын: Пегов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1957
Сын: Пегов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Иванова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич
Смерть
21.12.2014