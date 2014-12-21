Пегова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1929

Дата смерти

21.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1949

Сын: Пегов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1953

Дочь: Платонова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
24.11.1954

Сын: Пегов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.1957

Сын: Пегов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Иванова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Пегов Михаил Николаевич

Смерть
21.12.2014

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