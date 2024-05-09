Шевченко Акулина Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Акулина Григорьевна

Место рождения

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Быково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Быково
Рождение ребёнка
04.06.1925

Сын: Шевченко Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Шевченко Сергей Фёдорович

Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Смерть
Неизвестно

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