Шевченко Акулина Григорьевна
Место рожденияАлтайский край, Шипуновский р-н, с. Быково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Быково
Рождение ребёнка
04.06.1925
Сын: Шевченко Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Шевченко Сергей Фёдорович
Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Смерть
Неизвестно