Арина Кузьминична 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Арина Кузьминична

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1794

умерла До 1850

Супруги
Иван Ефимович1793 г.р.
Дети
Василий Иванович1813 г.р.
Марья Ивановна1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Арина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Смерть
До 1850

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