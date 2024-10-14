Арина Кузьминична
женский, родилась 1794
умерла До 1850
Супруги
Иван Ефимович1793 г.р.
Дети
Василий Иванович1813 г.р.
Марья Ивановна1818 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Арина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Смерть
До 1850