Спрыгина (Пехтелева) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спрыгина (Пехтелева) Екатерина Семеновна

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Место рождения

Саломатино, Камышинский район, Волгоградская область

Дата рождения

15.11.1988

Дата смерти

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1904 ст.

Муж: Спрыгин Николай Иванович

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
г. Камышин, Троицкая церковь Запись № 30. Поручители по жениху: Камышинские мещане Пантелеймон Иванов Православнов, Егор Иванов Рыков. По невесте: Камышинские мещане: Иван Петров Рыков, Александр Ив... Показать все
Смерть
Около 1921
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Умерла в возрасте 32 лет от столбняка в результате заражения ноги
Рождение
15.11.1988

Отец: Пихтелев Семен Леонтьев

Мать: Пихтелева Марфа Андреева

Саломатино, Камышинский район, Волгоградская область
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