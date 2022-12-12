Спрыгина (Пехтелева) Екатерина Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.11.1988
Дата смертиОколо 1921
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Бракосочетание
10.10.1904 ст.
г. Камышин, Троицкая церковь Запись № 30. Поручители по жениху: Камышинские мещане Пантелеймон Иванов Православнов, Егор Иванов Рыков. По невесте: Камышинские мещане: Иван Петров Рыков, Александр Ив... Показать все
Смерть
Около 1921
Умерла в возрасте 32 лет от столбняка в результате заражения ноги
Рождение
15.11.1988
Отец: Пихтелев Семен Леонтьев
Мать: Пихтелева Марфа Андреева