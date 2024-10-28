Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.05.1893 ст.

Дата смерти

19.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1893 ст.

Отец: Мананников Иоанн Федорович

Мать: Мананникова (Щербатых) Татьяна Ефимовна

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Крещение
25.05.1893 ст.
Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Восприемники: деревни Нечунаевой солдатская жена Марфа Максимова Овсянникова
Восприемник
15.04.1909 ст.
Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
144-6-1432-15 Восприемник у Ирина: Сергий Иоаннов Манаенков и жена Мария (?) Георгиева
Бракосочетание
06.04.1912

Муж: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Потапов Сергей Степанович, в 17 лет, 06.04. 1912 года женился на Клавдии Иоанновны Мананниковой. Заключили брак в 1912 году (Архивное дело №2035). №29. 06.04. Крестьянин Сергей Степанович Потапов, хо... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Потапов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Дочь: Высоцкая (Потапова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
144-6-3014-5 Села Нечунаевского Сергий Стефанов Потапов и законная жена его Клавдия Иоаннова, оба православные.
Рождение ребёнка
07.08.1920

Сын: Потапов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Села Нечунаевского граждане Сергий Степанов(ич) Потапов и законная жена Клавдия Иванов(н)а, оба православные. ГААК Ф144-О6-Д3577-Л23об-24
Рождение ребёнка
1926

Сын: Потапов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
14.10.1927

Сын: Потапов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович

Нечунаево, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Осуждение
05.05.1931
кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930) https://base.memo.ru/person/show/2188190
Смерть
19.10.1976
Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область

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