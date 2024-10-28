Потапова (Мананникова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1893 ст.
Дата смерти19.10.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
15.05.1893 ст.
Дата рождения из паспорта: 13.05.1892 МК: ГААК Ф144, Оп5, Д451 Тамбовской губернии, Борисоглебского уезда, села Бротков крестьянин Иван Феодоров Манаинков и законная жена его Татиана Евфимова, оба пр... Показать все
Крещение
25.05.1893 ст.
Восприемники: деревни Нечунаевой солдатская жена Марфа Максимова Овсянникова
Восприемник
15.04.1909 ст.
144-6-1432-15 Восприемник у Ирина: Сергий Иоаннов Манаенков и жена Мария (?) Георгиева
Бракосочетание
06.04.1912
Потапов Сергей Степанович, в 17 лет, 06.04. 1912 года женился на Клавдии Иоанновны Мананниковой. Заключили брак в 1912 году (Архивное дело №2035). №29. 06.04. Крестьянин Сергей Степанович Потапов, хо... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
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Рождение ребёнка
10.05.1914
Сын: Потапов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Дочь: Высоцкая (Потапова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
144-6-3014-5 Села Нечунаевского Сергий Стефанов Потапов и законная жена его Клавдия Иоаннова, оба православные.
Рождение ребёнка
07.08.1920
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
Села Нечунаевского граждане Сергий Степанов(ич) Потапов и законная жена Клавдия Иванов(н)а, оба православные. ГААК Ф144-О6-Д3577-Л23об-24
Рождение ребёнка
1926
Сын: Потапов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1927
Отец ребёнка: Потапов Сергей Степанович
Осуждение
05.05.1931
кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930) https://base.memo.ru/person/show/2188190
Смерть
19.10.1976
Новые Ключи, Чаинский муниципальный район, Томская область