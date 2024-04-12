Макухин Александр Самуилов
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
30.04.1914
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Макухина Матрона Георгиева
Рождение ребёнка
22.10.1915
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Макухина Матрона Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно