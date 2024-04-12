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Макухин Александр Самуилов

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Макухин Самуил Артемиев

Мать: Макухина Екатерина Захарова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.04.1914

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Макухина Матрона Георгиева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1915

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Макухина Матрона Георгиева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Матрона Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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