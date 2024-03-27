Шиапов Минхажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиапов Минхажетдин

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шиаб

Мать: Мингазова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирэ

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мингазов Мисбахтдин

Мать ребёнка: Шакирэ

Смерть
Неизвестно

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