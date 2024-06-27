Кузнецова (Полюшок) Елена Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Полюшок) Елена Игоревна

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Место рождения

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.12.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

2006 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1988

Отец: Полюшок Игорь

Мать: ---

Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
18.07.2006

Муж: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.2006

Сын: Кузнецов Данил Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область
Рождение ребёнка
14.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область
Развод
2023

Муж: скрыто настройками приватности

Жуковский, Жуковский, Московская область

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