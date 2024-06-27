Кузнецова (Полюшок) Елена Игоревна
Место рождения
Дата рождения24.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1988
Отец: Полюшок Игорь
Мать: ---
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
18.07.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.2006
Сын: Кузнецов Данил Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2023
Муж: скрыто настройками приватности