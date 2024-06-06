Гуня (Зайцева) Елизавета Ильинична Вычислено 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуня (Зайцева) Елизавета Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуня Лука Григорьевич

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуня Игнат Григорьевич

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинова (Гуня) Нила Григорьевна

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуня Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Чепурнова (Гуня) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Коваленко (Гуня) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
02.03.1905

Дочь: Зорина (Гуня) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гуня Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гуня Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

с. Ямки, Соколовский район, Северо-Казахстанская обл., Казахская ССР
Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Шипилова (Гуня) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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