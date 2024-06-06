Гуня (Зайцева) Елизавета Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1865
Отец: Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинова (Гуня) Нила Григорьевна
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Чепурнова (Гуня) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Коваленко (Гуня) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.03.1905
Дочь: Зорина (Гуня) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
с. Ямки, Соколовский район, Северо-Казахстанская обл., Казахская ССР
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Шипилова (Гуня) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Гуня Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно