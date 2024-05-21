Коваль (Красножен) Харитина Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Красножен) Харитина Фоминична

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Место рождения

Ромодан, Полтавська область

Дата рождения

18.10.1904

Дата смерти

29.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ромодан, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Григорий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.10.1929

Сын: Коваль Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Коваль Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

погибла от молнии
Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич

Смерть
29.12.1993

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