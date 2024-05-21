Коваль (Красножен) Харитина Фоминична
Место рождения
Дата рождения18.10.1904
Дата смерти29.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваль Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1929
Сын: Коваль Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Ромны, Сумська область
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Коваль Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
погибла от молнии
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Григорий Сергеевич
Смерть
29.12.1993