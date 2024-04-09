Елисеева Акилина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Акилина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

19.04.1867

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елисеева Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
12.08.1834

Дочь: Елисеева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кострикина Соломония Яковлевна

Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зиновьева Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Яков Григорьевич

Смерть
19.04.1867
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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