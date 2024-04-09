Елисеева Акилина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти19.04.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елисеева Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
12.08.1834
Дочь: Елисеева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кострикина Соломония Яковлевна
Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зиновьева Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Елисеев Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1867