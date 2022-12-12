Прохорова Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова Евдокия Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор Стефанов

Мать: Акилина Зотова

Рождение ребёнка
15.11.1871

Сын: Прохоров Григорий Иванов

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1872

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1873

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Прохоров Семен Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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