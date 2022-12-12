Прохорова Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор Стефанов
Мать: Акилина Зотова
Рождение ребёнка
15.11.1871
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
?.11.1872
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
?.10.1873
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьев
Смерть
Неизвестно