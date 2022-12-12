Белоусов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Горева Степанида Владимировна
Мать ребёнка: Белоусова Степанида
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Синявина Мария Владимировна
Мать ребёнка: Белоусова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоусова Степанида
Смерть
Неизвестно