Белоусов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Горева Степанида Владимировна

Мать ребёнка: Белоусова Степанида

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Синявина Мария Владимировна

Мать ребёнка: Белоусова Степанида

Абросово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Степанида

Смерть
Неизвестно
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