(Логинова) Екатерина
женский, родилась Около 1832
Дети
(Михина) Акулина Андреевна24.05.1852 г.р.
(Михина) Федосья Андреевна24.05.1852 г.р.Показать еще 4
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Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1852
Дочь: (Михина) Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
24.05.1852
Дочь: (Михина) Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
11.07.1853
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
28.09.1855
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
05.03.1858
Дочь: (Михина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович
Рождение ребёнка
30.08.1860
Сын: Михин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович