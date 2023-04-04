(Логинова) Екатерина Около 1832 — найти родственников по фамилии на Familio

(Логинова) Екатерина

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Около 1832

Дети
(Михина) Акулина Андреевна24.05.1852 г.р.
(Михина) Федосья Андреевна24.05.1852 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1852

Дочь: (Михина) Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
24.05.1852

Дочь: (Михина) Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
11.07.1853

Сын: Михин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
28.09.1855

Сын: Михин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
05.03.1858

Дочь: (Михина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
30.08.1860

Сын: Михин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Артемович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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