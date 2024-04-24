Нагаева Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагаева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Нагаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Нагаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагаева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Нагаев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагаева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Нагаев Иван

Рождение ребёнка
09.03.1927

Сын: Нагаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Нагаев Иван

Смерть
Неизвестно

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