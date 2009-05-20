Лысенко Зинаида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко Зинаида Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

20.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Семейко Гавриил Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Лысенко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1963

Сын: Лысенко Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1973

Дочь: Гриб Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич

Смерть
20.05.2009

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