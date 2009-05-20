Лысенко Зинаида Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти20.05.2009
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Отец: Семейко Гавриил Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.?
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1963
Сын: Лысенко Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1973
Дочь: Гриб Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лысенко Дмитрий Николаевич
Смерть
20.05.2009