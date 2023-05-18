Тойдорова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойдорова Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тойдоров Ефим Никитин

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Тойдорова) Матрёна Ефимова

Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Тойдорова) Аграфена Ефимова

Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1850

Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина

Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в РС 1850 возраст 1 неделя
Смерть
Неизвестно

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