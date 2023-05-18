Тойдорова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Тойдорова) Матрёна Ефимова
Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Тойдорова) Аграфена Ефимова
Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин
Рождение ребёнка
?.07.1850
Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина
Отец ребёнка: Тойдоров Ефим Никитин
в РС 1850 возраст 1 неделя
Смерть
Неизвестно