Шарафислам Габделкасыймович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафислам Габделкасыймович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Габделкасыйм Габделхакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хакимьян Шарафисламович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимьян Шарафисламович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания Шарафисламовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарифьян Шарафисламович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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