Шарафислам Габделкасыймович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Габделкасыйм Габделхакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания Шарафисламовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно