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Ковалёв Фёдор

Место рождения

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Морозова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1914

Сын: Ковалёв Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Ковалёв Степан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязнова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1952
Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
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