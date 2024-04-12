Ковалёв Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Морозова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
До 1914
Сын: Ковалёв Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязнова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1952