Фролов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1964
Отец: Фролов Виктор Михайлович
Мать: Фролова Любовь Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Алина Юрьевна
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Артем Юрьевич
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно