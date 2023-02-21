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Фролов Юрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1964

Отец: Фролов Виктор Михайлович

Мать: Фролова Любовь Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Курсавка, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Алина Юрьевна

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Артем Юрьевич

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Татьяна Федоровна

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