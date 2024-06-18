Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1868
Рождение ребёнка
27.01.1873
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
23.04.1875
Дочь: (Стрельцова) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
24.02.1877
Дочь: (Стрельцова) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
01.04.1879
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
05.03.1884
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
15.07.1885
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: (Стрельцова) Александра Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Дмитриев