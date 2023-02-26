Мурыгина Пелагея Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1845
Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич
Рождение ребёнка
03.04.1848
Сын: Мурыгин Родион Самуилович
Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич
Рождение ребёнка
29.07.1850
Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич
Рождение ребёнка
27.01.1853
Дочь: Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно