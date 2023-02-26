Мурыгина Пелагея Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурыгина Пелагея Мартиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1845

Сын: Мурыгин Аврам Самуилович

Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.04.1848

Сын: Мурыгин Родион Самуилович

Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.07.1850

Сын: Мурыгин Исаак Самуилович

Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1853

Дочь: Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурыгин Самойла (Самуил) Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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