(Беляева) Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1946
Отец: Беляев Григорий Андреевич
Мать: Ульяна Филипповна
Рождение ребёнка
21.05.1972
Сын: Катаев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Катаев Владимир
Рождение ребёнка
04.08.1978
Сын: Катаев Максим Владимирович
Отец ребёнка: Катаев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катаев Владимир
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - стоматолог