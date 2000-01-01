(Беляева) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Беляева) Лидия Григорьевна

(Беляева) Лидия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1946

Отец: Беляев Григорий Андреевич

Мать: Ульяна Филипповна

Рождение ребёнка
21.05.1972

Сын: Катаев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Катаев Владимир

Рождение ребёнка
04.08.1978

Сын: Катаев Максим Владимирович

Отец ребёнка: Катаев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катаев Владимир

Работа или профессия
Неизвестно
Врач - стоматолог
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close