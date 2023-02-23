Веткаска
Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Ушмакша (Куманайка) Веткаскин
Мать ребёнка: Смолка Сергеева
Рождение ребёнка
1682
Сын: Тишка Веткаскин
Мать ребёнка: Смолка Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолка Сергеева
Смерть
Неизвестно