Веткаска — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веткаска

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1647 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Ушмакша (Куманайка) Веткаскин

Мать ребёнка: Смолка Сергеева

Рождение ребёнка
1682

Сын: Тишка Веткаскин

Мать ребёнка: Смолка Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолка Сергеева

Смерть
Неизвестно
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