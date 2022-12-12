Трифонов Юрий Валентинович
Место рождения
Дата рождения28.08.1925
Дата смерти28.03.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1925 по 1952
Место жительства
С 1952
Каракумы, Туркмения
Смерть
28.03.1981
Место жительства
По 1981