Трифонов Юрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Юрий Валентинович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.08.1925

Дата смерти

28.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952
Каракумы, Туркмения
Смерть
28.03.1981
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1981
Москва, город федерального значения Москва
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