Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна
Место рождения
Дата рождения16.05.1896
Дата смерти06.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1908
Дочь: Залевская Наталья (Тася) Петровна
Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович
Бракосочетание
21.01.1918
Супруг(-а): Дмитрий Степанович Извеков
Рождение ребёнка
01.04.1919
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
14.12.1921
Дочь: Заикина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Извекова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович
Супруг(-а): Александра Ивановна Дацевич (Яценко)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1975
Похороны
Неизвестно