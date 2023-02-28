Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.05.1896

Дата смерти

06.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1908

Дочь: Залевская Наталья (Тася) Петровна

Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович

Бракосочетание
21.01.1918

Муж: Извеков Дмитрий Степанович

Супруг(-а): Дмитрий Степанович Извеков
Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
14.12.1921

Дочь: Заикина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Извекова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Извеков Дмитрий Степанович

Супруг(-а): Александра Ивановна Дацевич (Яценко)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1975
Похороны
Неизвестно
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