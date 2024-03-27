Бендрат (Чернопятова) Вера Николаевна
Место рожденияс.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернопятов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бендрат Федосей
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно