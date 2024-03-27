Бендрат (Чернопятова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бендрат (Чернопятова) Вера Николаевна

Место рождения

с.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернопятов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бендрат Федосей

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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