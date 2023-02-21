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Лаврухин Александр Владимирович
Лаврухин Александр Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.02.1973
Пол
Мужской
Отец
Лаврухин Владимир Николаевич
1951 г.р.
Мать
Милехина Нина Ивановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1973
Отец:
Лаврухин Владимир Николаевич
Мать:
Милехина Нина Ивановна
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