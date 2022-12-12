Ткаченко (Савченко-Бельская) Ирина Эдурдовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 17.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 18.12.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Губченко Игорь Андреевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край