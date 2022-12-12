Ткаченко (Савченко-Бельская) Ирина Эдурдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (Савченко-Бельская) Ирина Эдурдовна

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Место рождения

Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ

Дата рождения

Вычислено 17.10.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Билибино, Билибинский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Рождение ребёнка
Вычислено 18.12.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губченко Игорь Андреевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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