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Штепа Самойло Михайлович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Штепа Михаил

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Сын: Штепа Семеон Самойлович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Самойлова

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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