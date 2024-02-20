Штепа Самойло Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Штепа Михаил
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Самойлова
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно