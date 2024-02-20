Цаликова (Алдатова) Хаджихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликова (Алдатова) Хаджихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алдатов Салат

Мать: Алдатов ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Цаликов Дзамболат

Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Цаликов Темболат

Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цаликов Ахболат

Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Цаликов Биберд

Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Цаликов Хангуаша

Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаликов Касполат Касаевич

Смерть
Неизвестно
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