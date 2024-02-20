Цаликова (Алдатова) Хаджихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алдатов Салат
Мать: Алдатов ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Цаликов Дзамболат
Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Цаликов Темболат
Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цаликов Ахболат
Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Цаликов Биберд
Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Цаликов Хангуаша
Отец ребёнка: Цаликов Касполат Касаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно