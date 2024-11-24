Свирин Фёдор Алексеевич 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Свирин Фёдор Алексеевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 1832 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер 1840 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Свирин Алексей Мартинович1809 ст. г.р.
Мать
Свирина Федора1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Свирин Алексей Мартинович

Мать: Свирина Федора

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
1840 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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