Свирин Фёдор Алексеевич
мужской, родился 1832 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер 1840 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСвирин Алексей Мартинович1809 ст. г.р.
МатьСвирина Федора1812 ст. г.р.
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Рождение
1832 ст.
Отец: Свирин Алексей Мартинович
Мать: Свирина Федора
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1840 ст.
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область