Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 ст.

Дата смерти

С 1845 по 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1803 ст.

Муж: Маслеников Алексей Георгиевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
15.10.1805 ст.

Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.06.1812 ст.

Дочь: Карепина (Масленикова) Еликонида Алексеевна

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
крещена 16 июня Георгиевский собор
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.

Сын: Маслеников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
С 1845 по 1850 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

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