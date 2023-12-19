Масленикова (Обросимова) Прасковья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 ст.
Дата смертиС 1845 по 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1803 ст.
Георгиевский собор
Рождение ребёнка
15.10.1805 ст.
Дочь: (Масленикова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич
Рождение ребёнка
15.06.1812 ст.
Дочь: Карепина (Масленикова) Еликонида Алексеевна
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич
крещена 16 июня Георгиевский собор
Рождение ребёнка
С 1814 по 1816 ст.
Сын: Маслеников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Маслеников Алексей Георгиевич
Смерть
С 1845 по 1850 ст.