(Голощапова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филимонова (Голощапова) Елена
Отец ребёнка: Голощапов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1975
Дочь: Сёмина (Голощапова) Наталья
Отец ребёнка: Голощапов Николай Александрович
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия