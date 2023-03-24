(Голощапова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голощапова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филимонова (Голощапова) Елена

Отец ребёнка: Голощапов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Николай Александрович

Рождение ребёнка
31.10.1975

Дочь: Сёмина (Голощапова) Наталья

Отец ребёнка: Голощапов Николай Александрович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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