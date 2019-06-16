Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1997
Сын: Волковыцкий Андрей Александрович
Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.06.2005
Сын: Волковыцкий Алексей Александрович
Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.2014
Дочь: Волковыцкая Ульяна Александровна
Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич