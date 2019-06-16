Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна 16.06.1977 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волковыцкая (Юркевич) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1977

Отец: Юркевич Александр Иванович

Мать: Юркевич (Юдчиц) Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковыцкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
13.06.1997

Сын: Волковыцкий Андрей Александрович

Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
08.06.2005

Сын: Волковыцкий Алексей Александрович

Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.01.2014

Дочь: Волковыцкая Ульяна Александровна

Отец ребёнка: Волковыцкий Александр Григорьевич

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