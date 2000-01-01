Сафин Руслан Радикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафин Руслан Радикович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1980

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1980

Отец: Сафин Радик Хатибович

Мать: Сафина Ирина Ивановна

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