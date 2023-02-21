Максакова (Трушкина) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Трушкина) Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1842

Муж: Максаков Иван Осипович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.11.1842

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Максаков Иван Осипович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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