Максакова (Трушкина) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1842
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
14.11.1842
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Максаков Иван Осипович
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно