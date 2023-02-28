Кузнецов Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кузнецова Соломония Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Наталья
Смерть
До 1885
Отставной военный.