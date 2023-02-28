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Кузнецов Василий

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кузнецова Соломония Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кузнецов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья

Смерть
До 1885
Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Отставной военный.
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