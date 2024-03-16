Валеева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1952

Дочь: Валеева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Галина Владимировна

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Людмира Владимировна

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валеева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Валеев Владимир

Смерть
Неизвестно
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