Валеева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1952
Дочь: Валеева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Галина Владимировна
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Людмира Владимировна
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валеева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Валеев Владимир
Смерть
Неизвестно