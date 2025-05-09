Nachmanson (Maryasina) Tauba Ioselevna 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nachmanson (Maryasina) Tauba Ioselevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1888, Russia, Velizh

умерла Около 1956, Russia, Mojaisk

Супруги
Nachmanson Itzka Bernov Anselevich1877 г.р.
Дети
Nachmanson Iosif Isaakovich1911 г.р.
Nachmanson Simon (Aleksandr) Itzko-Bernovich1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Velizh

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich

Рождение ребёнка
1911

Сын: Nachmanson Iosif Isaakovich

Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
1913

Сын: Nachmanson Simon (Aleksandr) Itzko-Bernovich

Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ronkina (Nachmanson) Sofia Isaakovna

Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich

Russia, Velizh

Рождение ребёнка
1921

Сын: Nachmanson Ansel (Yakov) Isaakovich

Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich

Russia, Velizh

Смерть
Около 1956
Russia, Mojaisk

Причина смерти: Холокост

Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище

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