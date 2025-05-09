Nachmanson (Maryasina) Tauba Ioselevna
женский, родилась 1888, Russia, Velizh
умерла Около 1956, Russia, Mojaisk
Супруги
Nachmanson Itzka Bernov Anselevich1877 г.р.
Дети
Nachmanson Iosif Isaakovich1911 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia, Velizh
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Nachmanson Iosif Isaakovich
Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
1913
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ronkina (Nachmanson) Sofia Isaakovna
Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich
Russia, Velizh
Рождение ребёнка
1921
Сын: Nachmanson Ansel (Yakov) Isaakovich
Отец ребёнка: Nachmanson Itzka Bernov Anselevich
Russia, Velizh
Смерть
Около 1956
Russia, Mojaisk
Похороны
Неизвестно
Москва, Востряковское кладбище